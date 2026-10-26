Trump afirmó que las elecciones en Brasil “parecieron amañadas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que las elecciones en Brasil “parecieron amañadas” y fueron “muy corruptas”, después de que el reelecto presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, derrotara a Flávio Bolsonaro.

“No tomé partido, pero me pareció una elección amañada”, dijo Trump en declaraciones a periodistas en Washington antes de partir hacia Mississippi donde tenía previsto participar en un acto de campaña. “Para mí, fue algo muy malo”, dijo el jefe de la Casa Blanca.

“Yo no gobierno Brasil. Gobierno Estados Unidos. Me cae bien Lula. Me llevo muy bien con él, pero la prórroga que le concedieron fue muy extraña”, comentó el mandatario estadounidense.

Lula derrotó al senador Bolsonaro (PL) en la votación del domingo, lo que marcó la primera vez en la historia que un candidato resulta elegido tras haber quedado en segundo lugar en la primera vuelta.

El presidente brasileño obtuvo el 51,79% de los votos válidos, mientras que Flávio consiguió el 48,21%.

El resultado de la segunda vuelta fue confirmado por el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), el ministro Kassio Nunes Marques, la noche del domingo.

En vísperas de cumplir 81 años, lo que ocurrirá el próximo martes 27, Lula se convirtió en el primer presidente de Brasil en ser elegido cuatro veces por voto popular. El triunfo marca un hito político en el país y subraya el peso histórico del líder del Partido de los Trabajadores en la escena nacional.

Tras la derrota, Flávio Bolsonaro declaró que no reconocería el resultado de la votación y que recurriría a los tribunales para solicitar la anulación de las elecciones. Las palabras del senador generaron inmediata repercusión y tensión en un clima electoral ya sensible.

En un comunicado posterior al conteo, el partido de Bolsonaro cuestionó la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Federal (TSF), Cristiano Zanin, de extender el horario de votación hasta las 19:00 horas en los colegios electorales que aún permanecían abiertos. El reclamo apuntó a la prórroga del horario como un factor que, según sus representantes, habría afectado la regularidad del proceso.

Según el senador, la medida habría comprometido la igualdad entre los votantes y alterado las reglas del proceso electoral. Además, alegó que los observadores electorales de su partido fueron expulsados ​​de la zona donde supervisaban el recuento de votos, lo que, a su entender, habría afectado la transparencia del escrutinio.

Estas declaraciones suscitaron interrogantes, especialmente porque la propia campaña del senador había solicitado la ampliación del horario de votación en determinados lugares. Ese contraste abrió discusiones sobre la coherencia del reclamo y sobre la dinámica de las decisiones adoptadas por la justicia electoral en la jornada de votación.

En las próximas horas se espera que abogados y tribunales analicen las impugnaciones presentadas y que los partidos involucrados presenten pruebas que sustenten sus alegatos. Mientras tanto, la elección de Lula como presidente por cuarta vez ya genera efectos políticos inmediatos y proyecta un nuevo ciclo en la conducción del país.