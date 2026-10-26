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Lomas de Zamora implementó un servicio de retiro de residuos de gran porte

El Municipio de Lomas de Zamora implementó un nuevo servicio de recolección de residuos de gran porte, como sillones y escombros. ¿Cómo funciona?

El Municipio de Lomas de Zamora implementó un servicio de retiro de residuos de gran porte. ¿Cómo funciona? El vecino debe contactarse con un whatsapp y acordar el día y la hora. Demanda entre 48 y 72 horas.

El nuevo servicio para gestionar el retiro de residuos de gran porte o voluminosos (muebles viejos, colchones, electrodomésticos grandes como heladeras o cocinas, escombros o restos de poda masiva) en el Municipio de Lomas de Zamora, cuenta con varios canales de solicitud y demora entre 48 y 72 horas.

¿Cómo acceder? El vecino intersado se puede comunicar con el WhatsApp del Centro de Atención Vecinal: Mandar un mensaje al 11-2193-7726 (solo texto) aportando tu dirección y fotos del residuo; también hay líneas telefónicas gratuitas: 0800-122-5662 o al 0800-666-6666.

También se puede realizar un trámite online, en “Servicios Públicos” o bien contactar a la delegación del barrio que corresponde.

El servicio, presentado hace algunos días, funciona de lunes a viernes, de 8 a 20, sábados, domingos y feriados, de 8 a 13.

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