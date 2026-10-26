El Municipio de Lomas de Zamora implementó un nuevo servicio de recolección de residuos de gran porte, como sillones y escombros. ¿Cómo funciona?

El Municipio de Lomas de Zamora implementó un nuevo servicio de recolección de residuos de gran porte, como sillones y escombros. ¿Cómo funciona?

El Municipio de Lomas de Zamora implementó un servicio de retiro de residuos de gran porte. ¿Cómo funciona? El vecino debe contactarse con un whatsapp y acordar el día y la hora. Demanda entre 48 y 72 horas.

El nuevo servicio para gestionar el retiro de residuos de gran porte o voluminosos (muebles viejos, colchones, electrodomésticos grandes como heladeras o cocinas, escombros o restos de poda masiva) en el Municipio de Lomas de Zamora, cuenta con varios canales de solicitud y demora entre 48 y 72 horas.

¿Cómo acceder? El vecino intersado se puede comunicar con el WhatsApp del Centro de Atención Vecinal: Mandar un mensaje al 11-2193-7726 (solo texto) aportando tu dirección y fotos del residuo; también hay líneas telefónicas gratuitas: 0800-122-5662 o al 0800-666-6666.

También se puede realizar un trámite online, en “Servicios Públicos” o bien contactar a la delegación del barrio que corresponde.

El servicio, presentado hace algunos días, funciona de lunes a viernes, de 8 a 20, sábados, domingos y feriados, de 8 a 13.