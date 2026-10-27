Villa Fiorito prepara un homenaje a Diego Armando Maradona por los 66 años de su nacimiento

El barrio de Lomas de Zamora celebrará al Diez este viernes 30 de octubre con música en vivo, muestras de arte, murales participativos y recorridas por los lugares que marcaron su infancia. La jornada comenzará a las 17 en el Parque Diego Armando Maradona.

El barrio de Lomas de Zamora celebrará al Diez este viernes 30 de octubre con música en vivo, muestras de arte, murales participativos y recorridas por los lugares que marcaron su infancia. La jornada comenzará a las 17 en el Parque Diego Armando Maradona.

La localidad de Lomas de Zamora, Villa Fiorito, se prepara para homenajear a Diego Armando Maradona en el aniversario número 66 de su nacimiento. El encuentro, organizado por el Municipio de Lomas de Zamora, se realizará este viernes 30 de octubre desde las 17 en el Parque Diego A. Maradona, ubicado en Recondo al 1200, con actividades culturales, artísticas y recreativas para los vecinos y la comunidad maradoniana.

La jornada contará con música en vivo, con la participación de Rey Garufa y sus Timadores, Rayo Aka Big Buda, DJ China, Mama Gaia, la Bud-g Band, Fiorito Family, Qenqo, DJ Fernando Herrera, Flequillos Banda, Malvivientes, Triunfo Merecido y Fabricio Rullo. Además, habrá una muestra fotográfica y de artes visuales, murales participativos y una transmisión por streaming.

Entre las propuestas destacadas estará el recorrido por el Paseo Comunidad de D10S, que incluye siete puntos vinculados con la historia del futbolista: el Centro Cultural Fiorito, el Parque Diego A. Maradona, la estación ferroviaria, la Escuela Primaria N° 63, la Escuela Primaria para Adultos N° 706, la casa natal de Diego y el potrero Estrella Roja, donde dio sus primeros pasos con la pelota. También habrá actividades en establecimientos educativos junto a colectivos maradonianos y un Paseo Malvinero.

El homenaje busca reunir a la comunidad para recordar al ídolo en el barrio donde nació el 30 de octubre de 1960 y comenzó su historia en el fútbol. A través de la música, el arte y la memoria popular, Fiorito volverá a celebrar a Maradona en una jornada que pondrá en primer plano la identidad del lugar y el vínculo de sus vecinos con el Diez.