Amplían bloques de consumo de luz y gas subsidiado

La medida fue publicada en el Boletín Oficial, en dos resoluciones. ¿Cómo quedan los subsidios para luz y gas? ¿A qué regiones beneficia?

La medida fue publicada en el Boletín Oficial, en dos resoluciones. ¿Cómo quedan los subsidios para luz y gas? ¿A qué regiones beneficia?

El Gobierno amplió los bloques de consumo de electricidad subsidiados para las regiones bioambientales más cálidas del país y fijó el esquema de bonificaciones en el servicio de gas para la Zona Fría.

Los cambios en los topes de consumo eléctrico y los descuentos previstos en el modificado régimen de Zona Fría fueron instrumentados por la Secretaría de Energía mediante las Resoluciones 299 y 300/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial.

Luz en zonas cálidas

La decisión de actualizar los consumos base diferenciales del servicio eléctrico se fundamentó en presentaciones de diversas provincias y entidades de las zonas bioambientales “Cálido” y “Muy cálido”.

En la normativa, se detalló que en los planteos formulados se argumentó el fuerte impacto que las elevadas temperaturas persistentes tienen sobre el consumo eléctrico de los hogares debido a la demanda de acondicionamiento térmico.

Asimismo, el organismo consideró informes técnicos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) sobre el comportamiento de la demanda en períodos de alta temperatura.

La normativa precisa que se mantiene la delimitación de las zonas bioambientales actuales, por lo que la actualización atiende exclusivamente a los límites de consumo sin alterar la clasificación geográfica.

Así, los hogares de las zonas muy cálidas pasan a contar con un bloque de 500 kWh por mes entre noviembre y abril, mientras que los de las zonas cálidas acceden a 300 kWh mensuales durante todo el año, con un refuerzo a 370 kWh en los meses de mayor demanda (diciembre, enero y febrero).

Sobre ese bloque se aplica la bonificación vigente, focalizada en los hogares vulnerables a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La medida alcanza a 2.371.941 usuarios residenciales de 15 provincias del Norte Grande: Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Gas en Zonas Frías

En paralelo, Energía reglamentó la aplicación de las bonificaciones tarifarias para el suministro de gas natural y gas propano indiluido por redes, en el marco de la Ley 27.828 y el Decreto N° 1.266/26. El esquema prevé dos niveles de beneficio:

Consiste en un descuento del 50% sobre el precio del gas natural y propano indiluido por redes. Aplica a los usuarios residenciales y al Servicio General P en la Región Patagónica, el Departamento de Malargüe en Mendoza y la Puna.

Se establece una rebaja adicional del 20% sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas o del propano correspondiente a los Consumos Base del SEF. Este beneficio es para los usuarios residenciales inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) ubicados en las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI.