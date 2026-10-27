La defensa del exdiputado presentó dos recursos ante la Justicia Federal de San Isidro para cuestionar el fallo del juez Lino Mirabelli. Espert calificó la resolución como “contradictoria, sesgada, falta de prueba y de tintes políticos”.

La defensa del exdiputado presentó dos recursos ante la Justicia Federal de San Isidro para cuestionar el fallo del juez Lino Mirabelli. Espert calificó la resolución como “contradictoria, sesgada, falta de prueba y de tintes políticos”.

El exdiputado nacional José Luis Espert apeló su procesamiento por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la causa que investiga una transferencia de 200.000 dólares recibida en 2020 y vinculada al empresario Federico “Fred” Machado.

La presentación fue realizada este martes por sus abogados defensores ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, donde entregaron dos recursos de apelación para solicitar que se revise la resolución del juez federal Lino Mirabelli.

“Apelé mi procesamiento y el de mi empresa porque el fallo es contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”, expresó Espert en una nota difundida tras la presentación judicial.

La investigación busca determinar el origen y el destino de los fondos que el exlegislador recibió a través de una firma vinculada a Machado, investigado por delitos financieros. La apelación apunta a cuestionar el procesamiento dictado en el marco de la causa, que también involucra a una empresa relacionada con Espert. El planteo deberá ser analizado por la Justicia.