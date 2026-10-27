El exdiputado nacional José Luis Espert apeló su procesamiento por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la causa que investiga una transferencia de 200.000 dólares recibida en 2020 y vinculada al empresario Federico “Fred” Machado.
La presentación fue realizada este martes por sus abogados defensores ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, donde entregaron dos recursos de apelación para solicitar que se revise la resolución del juez federal Lino Mirabelli.
“Apelé mi procesamiento y el de mi empresa porque el fallo es contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”, expresó Espert en una nota difundida tras la presentación judicial.
La investigación busca determinar el origen y el destino de los fondos que el exlegislador recibió a través de una firma vinculada a Machado, investigado por delitos financieros. La apelación apunta a cuestionar el procesamiento dictado en el marco de la causa, que también involucra a una empresa relacionada con Espert. El planteo deberá ser analizado por la Justicia.