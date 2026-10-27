El Gobierno mantiene el silencio respecto a las elecciones en Brasil

"No va a haber un comunicado oficial", respondió el vocero ante la insistente consulta de la prensa apostada en Casa Rosada sobre las elecciones en Brasil.

"No va a haber un comunicado oficial", respondió el vocero ante la insistente consulta de la prensa apostada en Casa Rosada sobre las elecciones en Brasil.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el Gobierno no emitirá comunicado alguno sobre el resultado de las elecciones en Brasil, en las que Luiz Inácio Lula Da Silva dio vuelta el resultado en el balotaje y logró su cuarto mandato.

“Por ahora, no vamos a emitir ningún comunicado”, aseguró Ravier en la conferencia de prensa de este martes en Casa Rosada. La prensa insistió con la pregunta respecto a una expresión de la Argentina, a través de Cancillería, e insistió en que “no va a haber un comunicado oficial”.

Vale mencionar que el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, reconoció la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, proclamada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) después del balotaje. Omitió, asimismo, la promesa del senador Flavio Bolsonaro, quien buscaba que se anulara los comicios.

El actual mandatario referente del Partido de los Trabajadores resultó reelecto con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de su rival. El resultado representó una remontada para Lula, que había terminado segundo en la primera vuelta del 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% del actual mandatario.

¿Bolsonaro en Argentina?

La Dirección Nacional de Migraciones afirmó que “no hay registros” del ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina, en medio de la investigación de la Policía Federal brasilera sobre si el ex candidato a la Presidencia y actual senador por el Partido Liberal intentó cruzar a la Argentina para viajar a Estados Unidos en un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A, que partió anoche desde Aeroparque y aterrizó antes de la medianoche en Puerto Iguazú.

“A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación. Finalmente, se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro“, precisó.