El Gobierno de Milei desmintió que Flávio Bolsonaro haya ingresado a la Argentina

La Dirección Nacional de Migraciones aseguró que no existen registros del ingreso del senador brasileño al país. La aclaración se produjo tras las versiones sobre un posible viaje a Estados Unidos desde Puerto Iguazú, Misiones.

La Dirección Nacional de Migraciones aseguró que no existen registros del ingreso del senador brasileño al país. La aclaración se produjo tras las versiones sobre un posible viaje a Estados Unidos desde Puerto Iguazú, Misiones.

El Gobierno nacional desmintió que Flávio Bolsonaro haya ingresado a la Argentina, luego de que circularan versiones sobre un supuesto cruce desde Brasil para abordar un avión privado con destino a Estados Unidos. La Dirección Nacional de Migraciones informó que no registra ningún ingreso del senador brasileño al territorio argentino.

La aclaración llegó después de que las autoridades realizaran controles sobre una aeronave privada que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, procedente de Buenos Aires. Según el organismo, la documentación de la empresa operadora se encontraba en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.

Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió al caso durante una conferencia de prensa y sostuvo que Flávio Bolsonaro no había solicitado asilo político en la Argentina. Mientras tanto, las versiones sobre su posible traslado al exterior continuaban sin confirmación oficial y su paradero no había sido informado públicamente.

El episodio se produjo luego de que la Justicia brasileña le prohibiera salir de Brasil y lo intimara a entregar su pasaporte. El propio senador había denunciado la medida en redes sociales y aseguró que no tenía intención de abandonar el país, en medio de las repercusiones por el resultado de las elecciones presidenciales.