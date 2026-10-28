Guernica: Corría una picada y atropelló a un nene de 14 años

Un hombre de 68 años fue detenido tras embestir con su camioneta a un nene de 14 años, que iba en bicicleta a la Iglesia. Corría una picada.

Un hombre de 68 años fue detenido tras embestir con su camioneta a un nene de 14 años, que iba en bicicleta a la Iglesia. Corría una picada.

Un dramático hecho se registró en Guernica, partido de Presidente Perón, cuando un hombre de 68 años embistió a un nene de 14 años que andaba en bicicleta. Fue mientras corría una picada. Quedó detenido.

La víctima, identificada como Lisandro David Álvarez, tiene 14 años y se dirigía en bicicleta a la Iglesia en la cual se desempeña como monaguillo.

El conductor de la camioneta quedó detenido. Según el fiscal y a partir de las cámaras, se estima que corría una picada contra otro vehículo.

Manejaba una Audi Q7 a nombre de Natalia Paola Luengo, esposa de Jorge Castillo, conocido como el Rey de la Salada. El rodado cuenta con casi 80 multas, la mayoría por exceso de velocidad.

El siniestro se registró en el cruce de la avenida Eva Perón y calle 107, en Guernica. El video da cuenta como el joven fue arrastrado por la camioneta durante varios metros.

Se encuentra internado en el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas. Sufrió un traumatismo cerebral, múltiples lesiones y alteraciones neurológicas y respiratorias.