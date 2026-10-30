El Senado aprobó una reforma de la Ley de Salud Mental

El proyecto fue aprobado por 42 votos a favor y 21 en contra. La reforma contempla las internaciones involuntarias y suma las adicciones.

El proyecto fue aprobado por 42 votos a favor y 21 en contra. La reforma contempla las internaciones involuntarias y suma las adicciones.

El Senado aprobó el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, que permitirá las internaciones “involuntarias” y ampliará las adicciones que se tratarán como enfermedades mentales, como la ludopatía.

La iniciativa, que será girada a la Cámara de Diputados se aprobó con 42 contra 21 votos, el rechazo fue del bloque Justicialista, Independencia, y Convicción Federal.

El proyecto de ley de Salud Mental enviado por el Gobierno recibió sustanciales modificaciones, ya que sin esos cambios no se podía avanzar en esa iniciativa, que era rechazada por las bancadas aliadas de la LLA y de los gobiernos provinciales.

Los principales cambios son que las internaciones involuntarias las puede disponer un médico, preferentemente psiquiatra; se establece un mecanismo de asistencia financiera con las provincias; se mantiene la eliminación de los manicomios y se incorporan las adicciones en general, con lo cual una persona puede ser tratada por ludopatía.