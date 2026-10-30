Femicidio de Nancy: La autopsia habla de una “muerte extremadamente violenta”

La autopsia determinó que la maestra rural fue asesinada y torturada, habla de varias armas blancas y hasta amputaciones.

La autopsia determinó que la maestra rural fue asesinada y torturada, habla de varias armas blancas y hasta amputaciones.

La autopsia de Nancy Godoy, la docente de 52 años encontrada muerta en la provincia de Corrientes y en cuyo caso hay cinco detenidos, tres de ellos acusados por femicidio, reveló que la víctima sufrió una “muerte extremadamente violenta”.

El informe indicó que algunas heridas con “signos macroscópicos de haberse producido cuando aún estaba con vida, en cara, cuello, abdomen, miembros superiores e inferiores”.

“Además de esas lesiones, el cuerpo sufrió seccionamientos, por caso de las partes blandas de la región abdómino pélvicas y de los glúteos. También le amputaron la mano izquierda, luego agravado por acción de los predadores de la zona”, detalla.

Asimismo, se estableció que “la multiplicidad y morfología de las lesiones permiten inferir al menos varias armas”, al tiempo que “en antebrazo presenta típicas lesiones de lucha o defensa”.

En relación a la posibilidad de que la docente haya sido víctima de un abuso sexual, explicaron que “las maniobras de seccionamiento descritas –y también el estado de descomposición– son obstáculo para determinar”. De todos modos, “mediante modernos procedimientos se buscan establecer marcadores biológicos y material genético que pueda vincular a los autores”.