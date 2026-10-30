Inundaciones en el Litoral: hay más de 2.200 evacuados por la crecida de los ríos y el impacto de El Niño

La emergencia hídrica afecta a Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe. Puerto Vilelas es una de las localidades más comprometidas, con más de 1.300 personas evacuadas y autoevacuadas. Mientras tanto, varias familias todavía no pueden regresar a sus hogares.

La emergencia hídrica afecta a Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe. Puerto Vilelas es una de las localidades más comprometidas, con más de 1.300 personas evacuadas y autoevacuadas. Mientras tanto, varias familias todavía no pueden regresar a sus hogares.

Las inundaciones en el Litoral mantienen en alerta a distintas provincias del país por la crecida de los ríos y el impacto del fenómeno climático El Niño. Según el último relevamiento, 2.239 personas de 629 hogares fueron evacuadas o debieron abandonar sus viviendas por sus propios medios ante el avance del agua.

La provincia de Chaco concentra una de las situaciones más delicadas. Puerto Vilelas, ubicada en las cercanías de Resistencia, es la localidad más afectada, con 661 personas evacuadas y otras 689 autoevacuadas. En Barranqueras se contabilizaron 253 personas afectadas, mientras que en Isla del Cerrito la cifra asciende a 142.

En las zonas más comprometidas, vecinos decidieron permanecer en sus viviendas para proteger sus pertenencias y animales. También trabajan organizaciones y voluntarios que realizan tareas de rescate de animales en sectores como Antequeras, Pescador, Isla Soto y Tacuarí, donde numerosos ejemplares permanecen varados por la inundación.

En Santa Fe, las localidades de Vuelta del Paraguayo, Colastiné Norte y Colastiné Sur permanecen bajo monitoreo ante la evolución de los niveles de los ríos. Aunque en algunos sectores el agua comenzó a descender, las autoridades mantienen la precaución y varias familias todavía no tienen condiciones para regresar a sus hogares. C5N