Diego Maradona cumpliría 66 años: nació en Lanús, creció en Fiorito y Lomas le prepara un homenaje

A 66 años de su nacimiento, el recuerdo de Diego Armando Maradona tiene un significado especial para la región: nació en el Hospital Evita de Lanús, pasó su infancia en Villa Fiorito y este viernes será homenajeado por el Municipio de Lomas de Zamora con una jornada cultural y artística.

A 66 años de su nacimiento, el recuerdo de Diego Armando Maradona tiene un significado especial para la región: nació en el Hospital Evita de Lanús, pasó su infancia en Villa Fiorito y este viernes será homenajeado por el Municipio de Lomas de Zamora con una jornada cultural y artística.

El símbolo del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, cumpliría 66 años este 30 de octubre y su historia vuelve a cobrar relevancia en todo el mundo. Sin embargo, para los vecinos de la región, su nacimiento y sus primeros años de vida tienen un valor especial: el máximo ídolo del fútbol argentino nació en el Hospital Evita de Lanús y creció en Villa Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora.

El 30 de octubre de 1960, Maradona nació en el Hospital Evita de Lanús, un dato que une para siempre al exfutbolista con el sur del conurbano bonaerense. Su infancia transcurrió en Villa Fiorito, donde vivió junto a su familia en una humilde vivienda de la calle Azamor 523. Allí comenzó a desarrollar su talento futbolístico en los potreros del barrio, antes de iniciar una carrera que lo llevaría a convertirse en una figura mundial.

En ese marco, el Municipio de Lomas de Zamora organizará este viernes una jornada especial para homenajearlo en el barrio que marcó sus primeros años. El encuentro comenzará a las 17 en el Parque Diego Armando Maradona, ubicado en Recondo al 1200, y contará con música en vivo, muestras fotográficas y de artes visuales, murales participativos y una transmisión por streaming.

Además, habrá una recorrida por el Paseo Comunidad de D10S, un circuito que reúne siete lugares vinculados con la historia del Diez, entre ellos el Centro Cultural Fiorito, la estación ferroviaria, la Escuela Primaria N° 63, su casa natal y el potrero Estrella Roja, donde dio sus primeros pasos con la pelota. La propuesta también incluirá el Paseo Malvinero y actividades en establecimientos educativos del barrio.

Desde esos primeros pasos en el sur del conurbano, Diego construyó una trayectoria que lo llevó a ser campeón del mundo con Argentina en México 1986 y a dejar una huella imborrable en el fútbol internacional. A 66 años de su nacimiento, su historia sigue siendo parte de la identidad de Lanús y Lomas de Zamora, dos distritos unidos para siempre a los orígenes del Diez.

¿Cómo sigue el juicio por la Muerte de Maradona?

El nuevo juicio oral terminó la semana pasada y el tribunal, presidido por el juez Alberto Gaig, dará a conocer la sentencia el 22 de diciembre. El debate comenzó el 14 de abril y se extendió durante 51 audiencias, en las que declararon 75 testigos. Fue un nuevo juicio, después de que el primero fuera anulado en 2025 por el escándalo que involucró a una de las juezas.

Siete personas llegaron acusadas, pero el médico Pedro Di Spagna fue absuelto porque ninguna de las partes sostuvo la acusación en su contra. Entre los seis acusados restantes están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.