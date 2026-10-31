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Una familia completa fue hallada muerta en Merlo

Un allegado advirtió que no podía comunicarse y cuando la Policía entró a la casa encontró a toda la familia muerte.

Los cinco integrantes de una familia venezolana, un matrimonio y sus tres hijos, fueron hallados sin vida en una vivienda ubicada en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, según confirmaron las autoridades policiales.

Los agentes concurrieron a un domicilio en la calle Mercedes al 2.400, luego de que un allegado informara que no tenía novedades de la familia, y al ingresar se encontraron con una escena dantesca.

Encontraron a la mujer y los tres hijos muertos, con diversas heridas, al igual que el hombre, quien tenía un arma sobre sus piernas.

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Se hicieron presentes en el lugar representantes de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 y personal de la Policía Científica, aunque por el momento se desconoce el origen de la masacre.

Una de las principales hipótesis es que el hombre asesinó a sus familiares y posteriormente se quitó la vida.

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