Una familia completa fue hallada muerta en Merlo

Los cinco integrantes de una familia venezolana, un matrimonio y sus tres hijos, fueron hallados sin vida en una vivienda ubicada en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, según confirmaron las autoridades policiales.
Los agentes concurrieron a un domicilio en la calle Mercedes al 2.400, luego de que un allegado informara que no tenía novedades de la familia, y al ingresar se encontraron con una escena dantesca.
Encontraron a la mujer y los tres hijos muertos, con diversas heridas, al igual que el hombre, quien tenía un arma sobre sus piernas.
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Se hicieron presentes en el lugar representantes de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 y personal de la Policía Científica, aunque por el momento se desconoce el origen de la masacre.
Una de las principales hipótesis es que el hombre asesinó a sus familiares y posteriormente se quitó la vida.