Una familia completa fue hallada muerta en Merlo

Un allegado advirtió que no podía comunicarse y cuando la Policía entró a la casa encontró a toda la familia muerte.

Un allegado advirtió que no podía comunicarse y cuando la Policía entró a la casa encontró a toda la familia muerte.

Los cinco integrantes de una familia venezolana, un matrimonio y sus tres hijos, fueron hallados sin vida en una vivienda ubicada en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, según confirmaron las autoridades policiales.

Los agentes concurrieron a un domicilio en la calle Mercedes al 2.400, luego de que un allegado informara que no tenía novedades de la familia, y al ingresar se encontraron con una escena dantesca.

Encontraron a la mujer y los tres hijos muertos, con diversas heridas, al igual que el hombre, quien tenía un arma sobre sus piernas.

Se hicieron presentes en el lugar representantes de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 y personal de la Policía Científica, aunque por el momento se desconoce el origen de la masacre.

Una de las principales hipótesis es que el hombre asesinó a sus familiares y posteriormente se quitó la vida.