Temperley visita a Güemes esperando el milagro: qué necesita para llegar a la final de la Primera Nacional

El Gasolero jugará este sábado en Santiago del Estero por la última fecha de la Zona B. El equipo de Nicolás Domingo necesita una goleada y una combinación de resultados para quedarse con el primer puesto y disputar la final por el ascenso a Primera División.

El Gasolero jugará este sábado en Santiago del Estero por la última fecha de la Zona B. El equipo de Nicolás Domingo necesita una goleada y una combinación de resultados para quedarse con el primer puesto y disputar la final por el ascenso a Primera División.

Temperley afrontará este sábado un partido decisivo ante Güemes de Santiago del Estero, por la fecha 36 de la Primera Nacional 2026. El encuentro comenzará a las 15 en el estadio Arturo Miranda y será determinante para las aspiraciones del conjunto de Turdera, que todavía conserva posibilidades matemáticas de llegar a la final por el primer ascenso.

El Gasolero llega a esta última jornada después de perder 1-0 ante Chacarita en el Alfredo Beranger, con un gol sobre el final del encuentro. Ese resultado lo dejó tercero en la Zona B, con 60 puntos y una diferencia de gol de +12. Por delante aparecen Tristán Suárez, líder con 63 unidades (+18), y Atlanta, segundo con 61 (+8).

Qué resultados necesita Temperley para jugar la final

El equipo de Nicolás Domingo está obligado a ganar y necesita una combinación de resultados. En primer lugar, deberá imponerse por al menos cinco goles ante Güemes y esperar que Deportivo Maipú derrote a Tristán Suárez. Además, Atlanta no deberá conseguir una victoria frente a Midland. Si el conjunto mendocino vence por dos goles o más al “Lechero”, Temperley necesitará una diferencia menor para alcanzar al equipo de Ezeiza en la tabla.

Más allá de las posibilidades de alcanzar la final, el Celeste también se juega una posición importante para el Torneo Reducido. Una victoria ante Güemes, acompañada por un empate o una derrota de Atlanta, le permitiría terminar segundo en la Zona B y asegurarse la localía en las primeras instancias de los playoffs. El encuentro se disputará en simultáneo con los otros partidos que definen la parte alta del grupo.

Las bajas de Temperley

En el último partido fue expulsado Marcos Echeverría. En el boletín disciplinario los árbitros arrojaron que tendra que cumplir 3 fechas de sanción (se perdería una hipotética final o partidos clave del reducido), aunque Temperley apelaría la reducción de la sanción. Otra baja importante sera la de su director técnico. Nicolas Domingo tambien fue expulsado y pero podra ser de la partida en el banco de suplentes pagando una multa de $840.000.