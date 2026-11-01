El Gobierno desmintió que Milei haya pedido subir al avión del papa León XIV

El canciller Pablo Quirno negó que el Presidente haya solicitado recibir al Pontífice dentro de la aeronave. También rechazó que el Ejecutivo busque excluir a Victoria Villarruel de las actividades oficiales durante la visita del Papa a la Argentina.

El canciller Pablo Quirno negó que el Presidente haya solicitado recibir al Pontífice dentro de la aeronave. También rechazó que el Ejecutivo busque excluir a Victoria Villarruel de las actividades oficiales durante la visita del Papa a la Argentina.

El Gobierno nacional desmintió que Javier Milei haya pedido subir al avión del papa León XIV para recibirlo cuando llegue a la Argentina. La aclaración estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno, quien también negó que el Ejecutivo pretenda dejar afuera a la vicepresidenta Victoria Villarruel de los actos oficiales previstos para la visita del Pontífice.

A través de una publicación en su cuenta de X, Quirno respondió a las versiones sobre el protocolo de recepción del Papa y la participación de la vicepresidenta. “FALSO y FALSO. Ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el Gobierno ‘desea cancelar’ la presencia oficial de Victoria Villarruel”, expresó. Además, sostuvo que “la visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos”.

La desmentida se produjo en medio de los trascendidos sobre un supuesto pedido de Milei para saludar al Pontífice dentro de la aeronave y descender junto a él por la escalinata, en lugar de recibirlo en la pista. También circularon versiones sobre una presunta intención del Gobierno de limitar la participación de Villarruel en las actividades institucionales, en un contexto de distanciamiento político entre ambos dirigentes.

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo, en el marco de su gira por América Latina. Según el cronograma previsto, Milei lo recibirá en Aeroparque y luego mantendrán una reunión en la Casa Rosada. La agenda del Pontífice incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján, con una misa multitudinaria prevista para el 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Palermo.