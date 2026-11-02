La vacuna séxtuple se incorporará al Calendario Nacional a partir de 2028

El Gobierno incorporará la vacuna séxtuple al Calendario Nacional de Vacunación a partir del 1° de enero de 2028, con el objetivo de reducir la cantidad de aplicaciones durante los primeros meses de vida y simplificar el esquema de inmunización infantil.

La nueva vacuna reemplazará a las actuales quíntuple y antipoliomielítica, ya que reúne en una sola aplicación sus componentes y protege contra seis enfermedades: difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, poliomielitis e infecciones graves por Haemophilus influenzae tipo b (Hib).

La actualización alcanzará a los chicos que nazcan desde el 1° de enero de 2028, mientras que quienes hayan comenzado el esquema vigente deberán completarlo tal como está establecido actualmente, sin modificar las dosis que ya recibieron, informó el Ministerio de Salud.



Según se informó, la medida busca mejorar las coberturas y el cumplimiento oportuno de los esquemas de vacunación, además de reducir las molestias para los niños y facilitar el seguimiento para las familias y los equipos de salud.

Desde el Gobierno remarcaron que las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son seguras y eficaces para prevenir enfermedades.