ATE lanza una jornada de protesta en aeropuertos

"El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros", sentenció Rodolfo Aguiar, de ATE.

"El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros", sentenció Rodolfo Aguiar, de ATE.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una jornada de protesta en 27 aeropuertos del país. “El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros”, advierten.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, anunció este lunes las protestas que se llevarán a cabo el próximo 6 de noviembre, viernes, y aclaró que “cada vuelo suspendido o demorado, será responsabilidad del Gobierno”. El reclamo es por mejoras salariales y en el presupuesto de la ANAC.

“¿Están esperando a que ocurra una catástrofe para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores? El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros“, informó a través de redes sociales.

Planteó que “sin presupuesto no hay vuelos seguros”, motivo por el cual se realizará la retención de tareas en 27 aeropuertos del país, el próximo viernes. “Sólo se van a garantizar vuelos sanitarios, humanitarios, traslado de órganos y oficiales“, acotó.

“En varias provincias ya los aeropuertos no funcionan. Van a dejar aislado a todo el interior del país”, denunció el dirigente, al tiempo que dejó en claro que el reclamo no es contra los pasajeros sino contra el Gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, Aguiar planteó: “No se conoce el destino del 90% de los $220.000 millones anuales que se recauda por tasa aérea. ¿A dónde fue a parar toda esa plata? Debería usarse para fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos”.