Se posterga la declaración de Pity Álvarez: se descompensó

Pity Álvarez se descompensó poco antes de declarar y tuvo que ser asistido. Se posterga su exposición.

Pity Álvarez se descompensó poco antes de declarar y tuvo que ser asistido. Se posterga su exposición.

Cristian “Pity” Álvarez se descompensó minutos antes de su declaración en el juicio en el que es juzgado por el crimen de Cristian Díaz en 2018 y el debate entra en sus instancias finales luego de las diversas interrupciones. Declara por la tarde.

Ante el Tribunal en lo Criminal y Correccional Número 29 de la Ciudad de Buenos Aires, el artista declarará durante la tarde. Fue trasladado bien temprano desde la clínica psiquiátrica de Castelar y debió ser asistido por personal médico en el patio interno del tribunal.

Sumado a la testimonial del cantante, también estaba prevista la declaración de un perito y el Padre César Scicchitamo Tagle, conocido también como el Cura Rockero, con quien el artista tiene un vínculo cercano desde hace años y es quien lo acompaña en todo momento.

Desde hace varias jornadas Pity presencia las audiencias desde la clínica psiquiátrica luego del dictamen judicial, pero para su declaración se otorgó el permiso especial de traslado, con el objetivo de poder llevar a cabo la testimonial de la mejor manera posible.