¿Cómo se juega la última fecha del Clausura de la LPF?

En esta fecha, se definen la coronación de la tabla general, las clasificaciones a copas continentales y los playoffs.

En esta fecha, se definen la coronación de la tabla general, las clasificaciones a copas continentales y los playoffs.

La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma para disputar la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura 2026, jornada que resolverá la coronación de la tabla general, las plazas clasificatorias a las copas continentales de 2027 y la conformación de los playoffs por el campeonato.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso unificar franjas horarias para asegurar la paridad deportiva de los equipos que pelean por el Campeón de Liga, las clasificaciones a las copas internacionales o los lugares en las llaves eliminatorias.

Lanús visitará a Central Córdoba el domingo, mientras que Banfield recibirá el viernes por la noche a Atlético Tucumán.

Jueves 5 de noviembre

15.00: Aldosivi vs. River Plate

19.15: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Belgrano de Córdoba

Viernes 6 de noviembre

15.00: Barracas Central vs. Racing Club

19.00: San Lorenzo vs. Platense

19.00: Independiente vs. Deportivo Riestra

19.00: Unión de Santa Fe vs. Vélez Sarsfield

22.00: Tigre vs. Sarmiento de Junín

22.00: Banfield vs. Atlético Tucumán

Sábado 7 de noviembre

15.00: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

15.00: Talleres de Córdoba vs. Estudiantes de La Plata

17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán

17.30: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto

17.30: Boca Juniors vs. Defensa y Justicia

Domingo 8 de noviembre

17.00: Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Lanús

19.30: Instituto de Córdoba vs. Newell’s Old Boys