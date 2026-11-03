¿Cómo se juega la última fecha del Clausura de la LPF?

La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma para disputar la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura 2026, jornada que resolverá la coronación de la tabla general, las plazas clasificatorias a las copas continentales de 2027 y la conformación de los playoffs por el campeonato.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso unificar franjas horarias para asegurar la paridad deportiva de los equipos que pelean por el Campeón de Liga, las clasificaciones a las copas internacionales o los lugares en las llaves eliminatorias.
Lanús visitará a Central Córdoba el domingo, mientras que Banfield recibirá el viernes por la noche a Atlético Tucumán.
Jueves 5 de noviembre
15.00: Aldosivi vs. River Plate
19.15: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Belgrano de Córdoba
Viernes 6 de noviembre
15.00: Barracas Central vs. Racing Club
19.00: San Lorenzo vs. Platense
19.00: Independiente vs. Deportivo Riestra
19.00: Unión de Santa Fe vs. Vélez Sarsfield
22.00: Tigre vs. Sarmiento de Junín
22.00: Banfield vs. Atlético Tucumán
Sábado 7 de noviembre
15.00: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
15.00: Talleres de Córdoba vs. Estudiantes de La Plata
17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán
17.30: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto
17.30: Boca Juniors vs. Defensa y Justicia
Domingo 8 de noviembre
17.00: Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Lanús
19.30: Instituto de Córdoba vs. Newell’s Old Boys