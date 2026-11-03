Realizan una olla popular en la puerta de FATE

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) realizará mañana un desayuno solidario y una olla popular en la puerta de la empresa FATE, en el marco de un conflicto que se extiende por el cierre de la planta.

Denuncia “provocaciones de Maldades Quintanilla” y anuncia que mañana se realizará un desayuno solidario y a las 12, una olla popular frente a la planta de San Fernando. “Las provocaciones contienen escondida una definición que los trabajadores debemos encausar hacia el fin del ilegal lock out patronal”, señala.

Definen a Madane Quintanilla como “un mezquino villano” y “un especulador financiero que, al primer ruido, pretende bajar las persianas ilegalmente de FATE, implementar un ilícito lock out patronal, dejando a miles de familias obreras en la calle, para refugiarse en el precio del aluminio, la energía y la timba financiera”.

“Luego de casi 9 meses de lucha ya nació el valor para enfrentar todo aquello que es injusto con la frente alta y con nuestras familias como motor de cada acción”, advierte el SUTNA, que denunció el envío de tercerizados para desmantelar maquinarias. “El episodio finalizó con los trabajadores tercerizados saludando en señal de apoyo cuando se retiraban, sin continuar con la absurda tarea”, apunta.