Se viene la colecta del refugio El Campito

El próximo 7 de noviembre se realizará la colecta anual del refugio El Campito. Habrá seis puntos de recolección, uno de ellos en Lomas de Zamora.

El próximo 7 de noviembre se realizará la colecta anual del refugio El Campito. Habrá seis puntos de recolección, uno de ellos en Lomas de Zamora.

El refugio “El Campito” de Esteban Echeverría realizará este fin de semana la tradicional colecta anual, que tendrá seis puntos de encuentro, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en territorio bonaerense.

La cita es el próximo 7 de noviembre. “De 10 a 17 hs nos encontramos en 6 puntos de CABA y PBA para seguir transformando vidas”, convocan desde el refugio.

En CABA, los puntos de recolección serán en Barracas, Plaza Colombia (Montes de Oca y Brandsen); Belgrano, Plaza Manuel Belgrano (Juramento y Cuba); y Caballito, Plaza Giordano Bruno (Honorio Pueyrredón y Neuquén).

En Provincia, los espacios de encuentro serán en San Isidro, Plaza Márquez (Av. Santa Fe y B. Márquez); Ramos Mejía, Plaza Mitre (Pueyrredón al 100); Lomas de Zamora, Plaza Libertad y Democracia (Beltrán y Gorriti); Bella Vista, Plaza Sourdeaux (de 10 a 14 hs).

¿Cómo podés ayudar? “Escribinos a donacionesalcampito@gmail.com y te pasamos la lista completa de lo que más necesitamos”, convocan, pero también se puede donar online: “Buscá el QR en cada punto o por alias: Alias Santander: refugioelcampito y Alias Mercado Pago: refugio.el.campito”.

Además, va a haber tienda con productos 100% camperitos, que también es otra forma de colaborar.