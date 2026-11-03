Caputo anunció medidas de alivio impositivo para pymes

"No es un plan platita", aclaró el ministro Luis Caputo en la apertura de la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina.

"No es un plan platita", aclaró el ministro Luis Caputo en la apertura de la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de medidas de alivio impositivo para pymes y lanzó una propuesta para que las provincias eliminen el impuesto a los sellos, en la apertura de la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Por un lado, anunció la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027. “La idea es que esto les dé margen para ordenar sus cuentas”, indicó Caputo.

“No es un plan platita, es darle una solución a algo que tardará en llegar. Aliviar el costo financiero es más relevante que cualquier otra cosa”, subrayó.

Asimismo, a través del Banco Nación se otorgarán créditos a plazos de 3 a 5 años, a una tasa fija del orden del 20%, para la compra de automóviles cero kilómetros.

Extensión del plan de 18 cuotas sobre deudas con ARCA. Ahora se podrán incluir las deudas al 31 de octubre (antes eran al 30 de junio).

Finalmente, las pymes podrán utilizar el 100% del saldo a favor por exportación o por IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras.