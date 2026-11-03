Avellaneda: Tres menores aprehendidos con una réplica y un cuchillo

Tres menores, de 14, 16 y 17 años, fueron detenidos en Avellaneda con un cuchillo y una réplica de pistola.

Tres menores, de 14, 16 y 17 años, fueron detenidos en Avellaneda con un cuchillo y una réplica de pistola.

Tres menores fueron aprehendidos en Avellaneda por “averiguación de ilícito”. Tenían una réplica de arma de fuego y un cuchillo.

Los adolescentes tienen entre 14 y 17 años. Fue aprehendidos en Godoy Cruz y Oroño, en el partido de Avellaneda.

“En un cacheo preventivo se le secuestra una réplica símil pistola y un arma blanca cuchillo“, informaron las fuentes.

Fueron trasladados a la Seccional 5ta de Avellaneda. Interviene en la causa la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) N° 3 de Avellaneda.