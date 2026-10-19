Los Andes se despidió del Reducido

Los Andes empató con All Boys y se despidió de la posibilidad de meterse en el Reducido por el segundo ascenso.

Los Andes empató con All Boys y se despidió de la posibilidad de meterse en el Reducido por el segundo ascenso.

Los Andes empató con All Boys, por la Fecha 34 de la competencia de la Primera Nacional. Fue 1-1 en el Estadio Eduardo Gallardón. Facundo Villarreal marcó el gol del Milrayitas, que se despidió del Reducido por el segundo ascenso.

El once de Monasterio: Sebastián López; Julián Rodríguez Vuoto, Nazareno Fernández Colombo (A. González), Gabriel Carrasco; Gabriel Cañete, Daniel Franco, Matías González (Rodríguez), Juan Manuel Vázquez (Echeverría); Mauricio Asenjo, Facundo Villareal (Chamorro), Mario Galeano (Tisera).

Los Andes salió a buscarlo, ante un rival que peleaba en la tabla de abajo. Facundo Villarreal apareció a los 13 minutos de la segunda parte para marcar la ventaja para el Milrayitas. El tanto del rival llegó a los 28 minutos para ahogar el festejo de los de Lomas de Zamora. Galeano y Tisera fueron amonestados.

Los Andes se despidió finalmente del Reducido, está noveno con 41 puntos (producto de nueve victorias, 14 empates y 11 derrotas) y quedan seis puntos en juego (tiene a Estudiantes y Mitre por delante), por lo que ya no tiene chances de alcanzar la última plaza.