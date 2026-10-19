Los Andes se despidió del Reducido

Los Andes empató con All Boys, por la Fecha 34 de la competencia de la Primera Nacional. Fue 1-1 en el Estadio Eduardo Gallardón. Facundo Villarreal marcó el gol del Milrayitas, que se despidió del Reducido por el segundo ascenso.
El once de Monasterio: Sebastián López; Julián Rodríguez Vuoto, Nazareno Fernández Colombo (A. González), Gabriel Carrasco; Gabriel Cañete, Daniel Franco, Matías González (Rodríguez), Juan Manuel Vázquez (Echeverría); Mauricio Asenjo, Facundo Villareal (Chamorro), Mario Galeano (Tisera).
Los Andes salió a buscarlo, ante un rival que peleaba en la tabla de abajo. Facundo Villarreal apareció a los 13 minutos de la segunda parte para marcar la ventaja para el Milrayitas. El tanto del rival llegó a los 28 minutos para ahogar el festejo de los de Lomas de Zamora. Galeano y Tisera fueron amonestados.
Los Andes se despidió finalmente del Reducido, está noveno con 41 puntos (producto de nueve victorias, 14 empates y 11 derrotas) y quedan seis puntos en juego (tiene a Estudiantes y Mitre por delante), por lo que ya no tiene chances de alcanzar la última plaza.