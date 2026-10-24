Talleres encara el tramo final de la competencia con nuevo DT

Con Juan Carlos Kopriva al frente del equipo, un Talleres sin urgencias recibe mañana a Dock Sud.

Con Juan Carlos Kopriva al frente del equipo, un Talleres sin urgencias recibe mañana a Dock Sud.

Talleres, que presentó a Juan Carlos Kopriva esta semana, recibirá mañana a Dock Sud, ya sin chances de llegar a la punta pero con la plaza en el Reducido garantizada.

El encuentro, válido por la Fecha 41 de la Primera B, será el último del Tallarín como local en la instancia regular, antes del Reducido. Se disputará el domingo, desde las 15, en el estadio Pablo Comelli.

Talleres y Dock Sud se enfrentan desde 1939. Un historial con 91 encuentros disputados y una paridad absoluta. El último fue en junio pasado: Talleres recibió a Dock Sud y cayó 1-3.

Además, será el debut del entrenador Juan Carlos Kopriva, cuya llegada al frente del plantel profesional fue anunciada esta semana, en reemplazo de Lucas Licht.

Talleres tiene asegurada su plaza en el Reducido y afronta el tramo final de la competencia con el único objetivo de terminar bien posicionado, ya que no tiene chances de llegar a pelear por la punta. Está cuarto con 68 puntos (producto de 19 triunfos, 11 empates y 10 derrotas).