Cortaron la avenida Meeks en Lomas de Zamora por obras: cómo funcionan las paradas de colectivos

La avenida Meeks permanece cerrada al tránsito entre Gorriti y Laprida, frente a la estación de Lomas, por trabajos de repavimentación. Las líneas 561, 562, 164 y 318 modificaron sus paradas habituales y funcionan con ubicaciones provisorias.

La avenida Meeks permanece cerrada al tránsito entre Gorriti y Laprida, frente a la estación de Lomas, por trabajos de repavimentación. Las líneas 561, 562, 164 y 318 modificaron sus paradas habituales y funcionan con ubicaciones provisorias.

La avenida Meeks, en el centro del partido de Lomas de Zamora, fue cortada al tránsito entre las calles Gorriti y Laprida debido a obras de repavimentación que lleva adelante el Municipio. La interrupción afecta la circulación frente a la estación ferroviaria y obliga a modificar el recorrido habitual de los pasajeros de distintas líneas de colectivo.

En ese marco, las líneas 561 y 562, en sus ramales B y C, trasladaron sus paradas a Gorriti, entre Italia y España. Por su parte, los colectivos de las líneas 164 (ramales A, B y C) y 318 tienen una parada provisoria sobre Boedo, entre Pellegrini y Alem. Además, quedó anulada la parada de Boedo y Pellegrini.

Se trata de la segunda intervención sobre ese sector durante el año. En mayo, el Municipio ya había dispuesto un corte de Meeks entre Gorriti y Boedo por trabajos similares. Las obras actuales forman parte del plan de bacheo y repavimentación en hormigón, que contempla la reconstrucción de 17.000 metros cuadrados de calles durante 2026. Por el momento, no se informó una fecha de finalización de los trabajos.