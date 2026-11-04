Restricción vehicular en rutas nacionales por la visita del Papa

Algunos vehículos no podrán circular por las rutas nacionales en las fechas, horarios, tramos y sentidos determinados en la Disposición 370.

Algunos vehículos no podrán circular por las rutas nacionales en las fechas, horarios, tramos y sentidos determinados en la Disposición 370.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a través de la Disposición 370/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, informó que habrá restricción a la circulación de vehículos de distintas categorías en rutas nacionales en el marco de la agenda por la visita del papa León XIV en la Argentina.

A través del Decreto Nº1103/2026, se declaró de interés nacional la visita oficial a la República Argentina del Sumo Pontífice y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita, por lo que se estableció como feriado el lunes 9 de noviembre en todo el país.

Para el martes 10 de noviembre se dispuso feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para el miércoles 11 de noviembre solo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Seguridad

Debido a las actividades previstas y los desplazamientos asociados a ellas, se requiere la implementación de medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación, “cuya adecuada ejecución podría verse dificultada por la superposición con los desplazamientos laborales, educativos y comerciales propios de una jornada hábil”.

A efectos de prevenir y evitar que se presente un mayor grado de riesgo en la circulación, y garantizar así una mayor seguridad en el tránsito, resultó necesario adoptar medidas preventivas tendientes a garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial en las Rutas Nacionales que vinculan los distintos destinos en los que se desarrollarán las actividades previstas.

De este modo, se estableció que los vehículos de categorías N2, N3, O3 y O4 no podrán circular por las rutas nacionales en las fechas, horarios, tramos y sentidos determinados en dicha disposición.

En la resolución se explicó que a aquellos vehículos que transportan bienes que por su naturaleza e importancia social deben llegar a su destino o que son utilizados para actividades consideradas esenciales y vitales para la sociedad, “corresponde exceptuarlos de la medida, a fin de no afectar el normal abastecimiento y desarrollo”.