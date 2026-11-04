Marcha de las velas: la acción de la FUA en defensa de la universidad

La Marcha de las Velas se realizará esta tarde en CABA, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Marcha de las Velas se realizará esta tarde en CABA, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Universitaria Argentina (FUA) convoca a la Marcha de las Velas en “defensa de la educación pública” y por la aplicación de la Ley de Financiamiento.

Bajo el lema “No permitamos que se apague la Universidad”, se realizará hoy a las 17. Gremios de la UBA y centros de estudiantes se concentrarán en Plaza Houssay y marcharán hacia Tribunales, donde se llevará adelante una clase pública de Derecho Constitucional.

“La Marcha de las Velas es una movilización en defensa de la educación pública, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. No podemos permitir que se apague nuestra universidad”, indicaron desde la organización.

FATUN (nodocentes) realiza un plan de lucha, el segundo paro fue ayer, y habrá otros dos este mes. FEDUN (docentes), asimismo, convocó a un cese de actividades el día en el que se trate el Presupuesto 2027.