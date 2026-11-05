Ataque transfóbico en Palermo: la causa sigue sin detenidos ni agresores identificados

La investigación por el ataque transfóbico en el barrio porteño de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continúa sin detenidos ni sospechosos identificados. El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes 2 de noviembre, cuando un grupo de ciclistas persiguió, golpeó e insultó a trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo. Los agresores también utilizaron piedras y palos durante el ataque.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en discriminación y encabezada por la fiscal Andrea Scanga. De manera provisoria, el expediente fue caratulado como lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género.

Como parte de las primeras medidas, la fiscalía solicitó al Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. El objetivo es reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables. Además, convocaron a las víctimas y a posibles testigos para que se acerquen a declarar y formalicen las denuncias correspondientes.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de las avenidas de los Ombúes y Andrés Bello, cerca de Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas. Las agresiones quedaron registradas en videos que posteriormente circularon por las redes sociales, donde los involucrados llegaron a jactarse de lo ocurrido. El caso tomó mayor repercusión a pocos días de la Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 7 de noviembre, y volvió a poner en agenda los reclamos contra la violencia y la discriminación hacia la comunidad trans.