La Iglesia advirtió por la situación social de Argentina antes de la llegada del Papa

Braida destacó el trabajo de las organizaciones solidarias, pero remarcó que la ayuda debe complementarse con herramientas que permitan la inclusión social.

Braida destacó el trabajo de las organizaciones solidarias, pero remarcó que la ayuda debe complementarse con herramientas que permitan la inclusión social.

La Iglesia argentina advirtió por las necesidades sociales y reclamó más oportunidades de empleo a días de la llegada del papa León XIV. Monseñor Dante Braida, titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, pidió fortalecer la participación ciudadana y atender a los sectores más postergados.

El obispo de La Rioja sostuvo que el país atraviesa una situación compleja y que existen sectores vulnerables que necesitan mayor asistencia. “Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino”, expresó durante una entrevista radial.

Braida destacó el trabajo de las organizaciones solidarias, pero remarcó que la ayuda debe complementarse con herramientas que permitan la inclusión social. En ese sentido, reclamó generar fuentes de trabajo y avanzar hacia “una democracia más participativa que involucre a todos”. También defendió la justicia social como un compromiso colectivo para garantizar oportunidades.

En la previa de la visita del Papa, el referente eclesiástico convocó a creyentes, no creyentes y dirigentes de distintos espacios políticos a escuchar el mensaje de León XIV. “El Papa viene para todos los argentinos”, afirmó. El Pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre, en el marco de su gira por Sudamérica.