Charly García tendrá un homenaje gratuito en Lomas de Zamora por sus 75 años

El Teatro Municipal será escenario de un encuentro con música en vivo, fotografías y material audiovisual para recorrer la trayectoria del músico. La entrada será gratuita, con reserva previa.

El Teatro Municipal será escenario de un encuentro con música en vivo, fotografías y material audiovisual para recorrer la trayectoria del músico. La entrada será gratuita, con reserva previa.

Charly García tendrá un gran homenaje en el partido de Lomas de Zamora. El próximo sábado 7 de noviembre, a las 21, en el Teatro Municipal se realizará una propuesta titulada “Lomas celebra a Charly García”, en donde reunirá a artistas y vecinos para celebrar los 75 años de uno de los músicos más influyentes del rock nacional argentino.

El encuentro contará con la participación de Garola, una banda de Lomas que interpreta canciones de Charly. Durante la noche, la música en vivo se combinará con fotografías, recuerdos y contenidos audiovisuales que recorrerán distintas etapas de su carrera, desde sus comienzos con Sui Generis hasta su trayectoria solista, pasando por La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán.

La iniciativa fue impulsada por el productor Gaby Palavecino, quien destacó la importancia de generar propuestas culturales en el conurbano y aprovechar los espacios locales para reunir a artistas y vecinos. El encuentro busca reconocer la influencia de García en la cultura argentina y su capacidad para acercar a distintas generaciones a través de sus canciones.

La actividad se realizará en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora, ubicado en Manuel Castro 262. La entrada será gratuita, aunque será necesario realizar una reserva previa a través de la página del teatro. La convocatoria está abierta a toda la comunidad y no requiere conocimientos específicos sobre la obra del músico.