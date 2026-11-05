Despidieron a Nanci Godoy en Corrientes: familiares y vecinos reclamaron justicia por el femicidio

La docente rural de 52 años fue despedida en una emotiva ceremonia en la ciudad de Esquina, donde participaron su esposo, sus tres hijos, autoridades y una multitud de vecinos. Por el crimen hay cinco personas detenidas.

La docente rural de 52 años fue despedida en una emotiva ceremonia en la ciudad de Esquina, donde participaron su esposo, sus tres hijos, autoridades y una multitud de vecinos. Por el crimen hay cinco personas detenidas.

La ciudad correntina de Esquina despidió a Nanci Godoy, la docente rural de 52 años que fue asesinada tras permanecer desaparecida desde el pasado 7 de octubre. Familiares, amigos y vecinos se movilizaron masivamente para participar del último adiós y reclamar justicia por el femicidio.

La ceremonia se realizó en la plaza 9 de Julio, frente a la Escuela Normal Dr. J. Alfredo Ferreira. Allí, bajo un gazebo, se ubicó el féretro acompañado por su esposo, José Medina, y sus tres hijos, Adán, Sebastián y José. También estuvieron presentes el abogado querellante Gustavo Briend, autoridades municipales encabezadas por el intendente Cristian Olivetti y una multitud que entonó el Himno Nacional y expresó: “Ahora y siempre, Nancy presente”.

El homenaje incluyó una ceremonia religiosa con representantes de la comunidad católica y de la Iglesia evangélica Portal del Cielo, a la que pertenecía la docente. El obispo Adolfo Canecín encabezó el acto y dejó un mensaje contundente: “Dios no negocia con el mal. El perdón y la misericordia no significan impunidad”. Además, durante el acto se escuchó “La maestra del Malezal”, una canción compuesta por el docente jubilado Walter Carrizo durante los días de búsqueda. Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N° 626, en el paraje El Malezal. Luego de los oficios religiosos, sus restos fueron trasladados al cementerio municipal.

En paralelo, la investigación judicial continúa con cinco personas detenidas. La principal hipótesis de la fiscalía apunta a Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia El Curupí, como presunto autor material del crimen. También permanecen privados de la libertad Sergio Nahuel Rojas, su pareja Rosa Leguizamón, el peón Felipe Dionisio Sandoval y Ernesto Ezequiel Bordón, imputado por falso testimonio.