Papa León XIV en el Palacio Libertad: quiénes asistirán al encuentro con Javier Milei

El Gobierno convocó a gobernadores, legisladores, empresarios y a la vicepresidenta Victoria Villarruel para la recepción oficial del Sumo Pontífice. El encuentro será este domingo 8 de noviembre, a las 18.30, y buscará transmitir un mensaje de unidad política e institucional.

El Gobierno convocó a gobernadores, legisladores, empresarios y a la vicepresidenta Victoria Villarruel para la recepción oficial del Sumo Pontífice. El encuentro será este domingo 8 de noviembre, a las 18.30, y buscará transmitir un mensaje de unidad política e institucional.

El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV este domingo en el Palacio Libertad, donde se realizará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de distintos sectores políticos y empresarios. La convocatoria, organizada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, incluirá a dirigentes de todo el arco político y a referentes del sector privado.

Entre los invitados estarán la vicepresidenta Victoria Villarruel y los gobernadores de todas las provincias, sin distinción de signo político. También participarán representantes del Parlamento y empresarios como Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre; Eduardo Eurnekian, titular de Corporación América; Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy; Marcelo Mindlin, de Pampa Energía; Eduardo Elsztain, de IRSA; Alberto Roemmers, Mario Montoto, Daniel Hadad, Francisco de Narváez y Daniel Vila.

La recepción se realizará después de que Milei reciba al Papa en el Aeroparque Jorge Newbery y mantenga una reunión bilateral en la Casa Rosada. La intención del oficialismo es que el encuentro en el Palacio Libertad represente un mensaje de unidad ante la mirada del Pontífice, en medio de las diferencias políticas que atraviesan al Gobierno y a distintos sectores de la oposición.

La agenda de León XIV continuará el lunes 9 con una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera la presencia de todo el Gabinete nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El martes 10, el Papa viajará a Córdoba para celebrar una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), mientras que el miércoles 11 visitará la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú, donde continuará su gira por Sudamérica.