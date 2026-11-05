El Tren Roca extenderá su servicio hasta la 1 de la madrugada por la visita del Papa

El Tren Roca tendrá un esquema especial de funcionamiento por la visita del papa León XIV a la Argentina. Según informó Trenes Argentinos, los ramales eléctricos extenderán sus servicios hasta la 1 de la madrugada del miércoles 11 de noviembre, con el objetivo de facilitar el regreso de las personas que participen de la Vigilia con los Jóvenes.

La medida beneficiará especialmente a los pasajeros de la zona sur del Conurbano bonaerense, incluidos quienes utilizan las estaciones de Lomas de Zamora, Banfield y Temperley para viajar hacia la Ciudad de Buenos Aires. También se incorporarán servicios ferroviarios especiales durante la madrugada del lunes 9 de noviembre para facilitar la llegada a las actividades previstas en Capital Federal.

Por otra parte, el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre, el Tren Roca circulará con cronograma de día hábil, pese a los feriados establecidos por la visita papal. La medida forma parte de un operativo coordinado entre Nación, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el municipio de Luján para reforzar el transporte durante las celebraciones.

Desde Trenes Argentinos aclararon que la extensión hasta la 1 de la madrugada corresponde al funcionamiento general del servicio y no significa que el último tren pase por todas las estaciones a ese horario. Los pasajeros deberán consultar los horarios específicos de cada ramal y las salidas especiales a través de los canales oficiales de la empresa antes de viajar.