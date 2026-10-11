Franco Colapinto abandonó el GP de Singapur y lanzó un mensaje optimista para lo que viene

El piloto argentino debió retirarse en la vuelta 31 por un posible problema en la transmisión de su Alpine. Después de otro fin de semana complicado en la Fórmula 1, expresó su esperanza de revertir la situación en las próximas carreras.

El piloto argentino debió retirarse en la vuelta 31 por un posible problema en la transmisión de su Alpine. Después de otro fin de semana complicado en la Fórmula 1, expresó su esperanza de revertir la situación en las próximas carreras.

El piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1,Franco Colapinto, abandonó este domingo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 tras sufrir un desperfecto mecánico en su Alpine A526. El argentino debió detener su monoplaza en la vuelta 31, cuando marchaba en el puesto 13, y no pudo completar la competencia en el circuito callejero de Marina Bay. Según informó la escudería francesa, el inconveniente podría estar relacionado con la transmisión y será investigado una vez que el auto regrese al equipo.

El resultado prolongó un fin de semana difícil para el piloto de Pilar, que el sábado tampoco había podido terminar la carrera Sprint por una falla técnica. Además, en la clasificación para la prueba principal no consiguió avanzar a la Q3 y debió largar desde el puesto 15. De esta manera, Colapinto cerró su participación en Singapur sin sumar puntos y con dos abandonos en el mismo fin de semana.

Tras la carrera, el argentino reconoció su frustración, aunque dejó un mensaje de esperanza para lo que viene. “Espero revertir este momento malo que estamos pasando. Va a ser duro, pero hay muchas oportunidades”, expresó en diálogo con ESPN. El piloto y su equipo deberán analizar los problemas mecánicos que afectaron al monoplaza para intentar recuperar competitividad en las próximas fechas del campeonato.

Mientras Colapinto busca dejar atrás el complicado paso por Marina Bay, Max Verstappen se quedó con la victoria en Singapur, seguido por Charles Leclerc y Kimi Antonelli. La próxima presentación de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, en Austin, previsto para el fin de semana del 23 al 25 de octubre. Allí, el argentino tendrá una nueva oportunidad para recuperarse y volver a completar una carrera.