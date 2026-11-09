Del Camino Negro al Cottolengo: Lomas acompañó a León XIV en su jornada junto a las personas con discapacidad

El Papa León XIV pasó este lunes por Lomas de Zamora camino al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Miles de vecinos se acercaron con banderas y carteles para verlo pasar por el ex Camino Negro y la avenida Juan XXIII.

El itinerario empezó cerca de las 8 en la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad de Buenos Aires, y siguió por la avenida 9 de Julio, las autopistas 25 de Mayo y Dellepiane, la General Paz y el Puente La Noria. Ya en territorio bonaerense, la caravana tomó por el Camino Negro.

Muy custodiado, pero con la ventanilla baja y saludando a la gente, el pontífice pasó por Lomas alrededor de las 8.30. Por la avenida Juan XXIII, la comitiva pasó frente a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) rumbo al Cruce de Lomas, donde tomó la Ruta Provincial N°4 (Camino de Cintura). Desde ahí siguió por el viaducto Papa Francisco y la avenida Monteverde hasta el barrio Don Orione. El Obispado había señalado los alrededores del campus como uno de los mejores lugares para saludar al Papa. La UNLZ suspendió la actividad académica y administrativa del lunes 9 al miércoles 11.

Los barrios, en la banquina

Desde las 7, y algunos desde la madrugada, los vecinos ocuparon los lugares habilitados a lo largo del recorrido. Hubo familias, instituciones religiosas y grupos solidarios de barrios como Villa Centenario, Ingeniero Budge, Fiorito y Villa Galicia.

El Municipio había lanzado la convocatoria con la consigna «Lomas saluda al Papa León XIV» y había pedido a las familias que llevaran banderas argentinas. Entre el público estaba el intendente Federico Otermín, con su hija y su esposa, la ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar.

En sus redes, el jefe comunal escribió que espera que la visita ayude al pueblo argentino a “amarnos y encontrarnos más allá de las diferencias”.

Un hogar para 400 personas

El destino era el Pequeño Cottolengo Don Orione. La institución está en Claypole, partido de Almirante Brown, y desde hace más de 90 años da alojamiento, atención y acompañamiento integral a personas con discapacidad. Allí viven unas 400 personas con distintos tipos de discapacidad.

Muchos fieles llegaron desde la noche del domingo con reposeras, bolsas de dormir y mate para esperarlo en las vallas de la avenida Lacaze. “Vinimos a las 3 de la mañana desde la parroquia San Cayetano de Burzaco”, contó una de las presentes. Antes de llegar, el Papa subió al papamóvil para hacer las últimas cuadras y saludar a la gente.

En el ingreso lo recibió el gobernador Axel Kicillof, mientras los asistentes coreaban “Papa León, esta es tu casa”. El obispo Jorge Lugones lo saludó con un “Bienvenido, Santo Padre, a la diócesis de Lomas de Zamora”.

“Son una bendición”

El pontífice escuchó los testimonios de Marta y Norma, dos residentes, y rezó ante el corazón de Don Orione. También cantó “Alma Misionera” con el coro del Cottolengo.

“Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, dijo León XIV sobre las personas con discapacidad. En su mensaje definió al hogar como una “comunidad fraterna de puertas abiertas” y sostuvo que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar” a quienes tienen discapacidad.

Además, advirtió que la dignidad, la integración y la amistad fraterna que se viven en el Cottolengo interpelan a las sociedades que solo persiguen el éxito económico o el culto de la apariencia física. Para el final dejó un deseo para el país: que sea capaz de hacer grandes obras de caridad, donde “el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”