La Iglesia reclamó mayor atención a los sectores vulnerables tras la visita del papa León XIV

Luego de la visita del Pontífice a la Argentina, la Iglesia Católica volvió a poner el foco en la situación social del país y pidió respuestas concretas para quienes atraviesan mayores dificultades. La preocupación por la pobreza y la desigualdad continúa en el centro de su agenda.

Luego de la visita del Pontífice a la Argentina, la Iglesia Católica volvió a poner el foco en la situación social del país y pidió respuestas concretas para quienes atraviesan mayores dificultades. La preocupación por la pobreza y la desigualdad continúa en el centro de su agenda.

El reclamo fue realizado por monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y arzobispo de Mendoza, quien sostuvo que tanto los gobiernos como la sociedad deben involucrarse en el acompañamiento de las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “Nosotros a veces pedimos a los gobiernos, porque hay cosas que son propias de los gobiernos, pero también a la sociedad que mire hacia esos sectores y acompañe y sostenga”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

Colombo señaló que uno de los momentos más conmovedores de la visita fue el encuentro de León XIV con dos mujeres del Cottolengo Don Orione, cuyas historias reflejaron situaciones de abandono y exclusión. En ese sentido, destacó el trabajo de las instituciones que brindan contención y garantizan una vida digna a las personas con discapacidad.

Además, el titular del Episcopado advirtió sobre el clima de enfrentamiento y malestar que atraviesa la sociedad argentina y cuestionó la naturalización de las expresiones de odio. Según expresó, el Pontífice dejó una invitación a recuperar la esperanza, promover la solidaridad y asumir responsabilidades colectivas para atender a quienes más necesitan acompañamiento.

Finalmente, Colombo destacó que León XIV se mostró especialmente conmovido ante las historias personales de sufrimiento, enfermedad y marginación. También valoró la convocatoria multitudinaria que tuvieron sus actividades en el país, aunque aclaró que esa participación no implica necesariamente una recuperación automática de la adhesión al catolicismo, sino que su impacto deberá evaluarse a largo plazo.