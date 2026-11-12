Recrudece la interna del peronismo en Lanús: Balladares cuestionó a Julián Álvarez por las intimaciones a los vecinos

La interna del peronismo de Lanús sumó un nuevo capítulo con las críticas de Agustín Balladares a la gestión del intendente Julián Álvarez. Esta vez, el motivo del enfrentamiento fueron las intimaciones que el Municipio envió a vecinos con deudas de tasas municipales, con advertencias sobre posibles juicios y embargos de cuentas bancarias. El dirigente, alineado con el gobernador Axel Kicillof, cuestionó el procedimiento y reclamó una política tributaria que contemple las dificultades económicas de trabajadores y jubilados.

“Este no es el camino de un Gobierno municipal. El de ‘apretar’ al contribuyente. Frente al ahogo económico que sufren los trabajadores en el modelo de Milei, no podemos sumarle más presión económica y psíquica al laburante o jubilado”, sostuvo Balladares a través de sus redes sociales.

El ex presidente del Concejo Deliberante de Lanús, actualmente asesor del Ministerio de Gobierno bonaerense, difundió notificaciones enviadas por la administración municipal que otorgan un plazo de diez días para regularizar deudas de la Tasa de Servicios Generales (TSG). Los avisos advierten que, en caso de incumplimiento, podrían iniciarse juicios para cobrar lo adeudado y disponerse embargos sobre cuentas bancarias.

“Hay que acompañar a los que se esfuerzan todos los días”, reclamó el dirigente, quien propuso buscar alternativas de recaudación que no recaigan sobre los sectores más afectados por la situación económica.

“Un gobierno peronista tiene que tomar otro camino”

Balladares no se limitó a cuestionar el procedimiento de cobro. También planteó diferencias con los criterios de la política tributaria municipal y propuso gravar con mayor intensidad los negocios inmobiliarios especulativos.

“Sería más justo y creativo, por ejemplo, ponerle una tasa considerable a quienes especulan con el negocio inmobiliario”, sostuvo.

Luego profundizó sus cuestionamientos con una definición que apunta directamente a la orientación política de la gestión de Álvarez.

“Estamos en contra de las intimaciones y aprietes a los vecinos de Lanús. Un gobierno peronista tiene que tomar otro camino, como dije, el de acompañar al laburante y jubilado y cobrarle a los que especulan haciendo negocios en nuestra ciudad”.

Las críticas se produjeron en momentos en que la administración municipal puso en vigencia un nuevo esquema de actualización de tasas. Mediante el Decreto 3388, que comenzó a regir el 1 de noviembre, se estableció un incremento del 6,02% en la Tasa de Servicios Generales para noviembre y diciembre, con un tope de aumento del 14% respecto de los valores del bimestre anterior.

La medida también contempla reajustes en el servicio de alumbrado público que se cobra mediante las facturas de electricidad.

Una disputa que viene de lejos

El enfrentamiento por las tasas municipales se inscribe en una disputa política que atraviesa al peronismo de Lanús y que tiene como protagonistas al intendente Julián Álvarez, referente de La Cámpora, y a Balladares, dirigente del Movimiento Evita cercano al espacio político del gobernador Axel Kicillof.

Las diferencias entre ambos sectores se hicieron visibles durante la reorganización del Partido Justicialista local. En febrero, Álvarez consiguió renovar su conducción al frente del PJ mediante una lista de unidad que incorporó a distintos sectores del peronismo, pero dejó afuera al espacio de Balladares.

Desde entonces, el ex titular del Concejo Deliberante profundizó sus cuestionamientos a la administración municipal. En distintas intervenciones públicas reclamó mejoras en materia de seguridad, mantenimiento del espacio público y atención a los vecinos.

“El peronismo no puede tener una gestión fría. Cuando un vecino tiene una dificultad, no te puede contestar un bot”, había advertido en agosto, al cuestionar la relación del gobierno local con la comunidad.

También mantuvo encuentros con dirigentes del espacio que impulsa la proyección política de Kicillof, entre ellos el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en una señal de su intención de consolidar una construcción propia dentro del peronismo de Lanús.

Las diferencias adquieren especial relevancia de cara a las elecciones de 2027, cuando volverá a ponerse en juego la conducción municipal. Balladares ya había manifestado su intención de participar en la construcción de una alternativa interna y reclamado mecanismos de competencia para definir las candidaturas.

En ese contexto, sus cuestionamientos a las intimaciones por deudas de tasas exceden la discusión sobre un procedimiento administrativo. Ponen nuevamente en evidencia las diferencias entre dos sectores del oficialismo sobre cómo debe gobernarse Lanús y qué respuestas debe ofrecer un municipio peronista frente a las dificultades económicas de sus vecinos.

Mientras Julián Álvarez sostiene la conducción del Municipio y del PJ local, Balladares busca consolidar un espacio político propio. La discusión por la política tributaria se convirtió así en un nuevo escenario de una interna que, lejos de cerrarse, vuelve a tomar impulso.