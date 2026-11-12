La Selección argentina se prepara para enfrentar a Uruguay en el inicio de la fecha FIFA

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará este viernes ante la Celeste en La Bombonera, en uno de los últimos compromisos del año. El amistoso marcará el comienzo de una nueva etapa para la Albiceleste tras la despedida de Lionel Messi.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará este viernes ante la Celeste en La Bombonera, en uno de los últimos compromisos del año. El amistoso marcará el comienzo de una nueva etapa para la Albiceleste tras la despedida de Lionel Messi.

La Selección argentina tendrá una prueba exigente este viernes cuando reciba a Uruguay desde las 20 en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata. El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, y será televisado por TyC Sports y Telefe.

El equipo de Lionel Scaloni afrontará este compromiso luego de la despedida de Lionel Messi, quien cerró su ciclo de 21 años con la camiseta albiceleste. En sus últimas presentaciones, Argentina consiguió tres contundentes victorias: 4-0 ante Bolivia, 7-0 frente a Burkina Faso y 3-0 contra Benín.

Por su parte, Uruguay atraviesa un proceso de renovación bajo la conducción de Diego Forlán, luego de quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026. En su última fecha FIFA, la Celeste perdió 3-1 ante Japón, pero luego se recuperó con goleadas frente a Corea del Sur (4-1) e India (6-1).

Entre las posibles formaciones de Argentina aparecen Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. El encuentro será una oportunidad para que Scaloni evalúe alternativas y comience a delinear el futuro del seleccionado nacional.