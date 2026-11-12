Paro de subtes: Cúando comienza y que líneas están afectadas

Los metrodelegados anunciaron un paro de subtes que afectará a todas las líneas de la Ciudad de Buenos Aires y al Premetro durante la noche de este jueves 12 de noviembre. La medida comenzará a las 21 y se prolongará hasta la finalización del servicio, por lo que los usuarios deberán buscar alternativas para trasladarse.
La protesta fue convocada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) tras el fallecimiento de Oscar Pauer, un trabajador que se desempeñó durante más de 32 años en el taller Rancagua de la línea B y se había jubilado en agosto de 2024. Según denunció el sindicato, el operario murió a causa de un cáncer relacionado con la exposición al asbesto.
La interrupción alcanzará a las seis líneas de subterráneos (A, B, C, D, E y H) y al Premetro. Desde el gremio responsabilizaron a la concesionaria Emova, al Grupo Roggio y a las autoridades por la presencia de este material cancerígeno en las instalaciones de la red. Además, señalaron que más de 150 trabajadores fueron diagnosticados con afecciones vinculadas a la exposición al asbesto.
Entre los principales reclamos, los metrodelegados exigen retirar las formaciones que contienen asbesto, incorporar a trabajadores activos y jubilados al Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) y reducir la jornada laboral mientras continúe la presencia del material. La organización sindical calificó la situación como una crisis sanitaria y reclamó medidas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.