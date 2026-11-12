Paro de subtes: Cúando comienza y que líneas están afectadas

La medida de fuerza comenzará este jueves 12 de noviembre a las 21 y se extenderá hasta el cierre del servicio. El reclamo se originó tras la muerte de un trabajador que, según denunció el gremio, padecía cáncer por exposición al asbesto.

La medida de fuerza comenzará este jueves 12 de noviembre a las 21 y se extenderá hasta el cierre del servicio. El reclamo se originó tras la muerte de un trabajador que, según denunció el gremio, padecía cáncer por exposición al asbesto.

Los metrodelegados anunciaron un paro de subtes que afectará a todas las líneas de la Ciudad de Buenos Aires y al Premetro durante la noche de este jueves 12 de noviembre. La medida comenzará a las 21 y se prolongará hasta la finalización del servicio, por lo que los usuarios deberán buscar alternativas para trasladarse.

La protesta fue convocada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) tras el fallecimiento de Oscar Pauer, un trabajador que se desempeñó durante más de 32 años en el taller Rancagua de la línea B y se había jubilado en agosto de 2024. Según denunció el sindicato, el operario murió a causa de un cáncer relacionado con la exposición al asbesto.

La interrupción alcanzará a las seis líneas de subterráneos (A, B, C, D, E y H) y al Premetro. Desde el gremio responsabilizaron a la concesionaria Emova, al Grupo Roggio y a las autoridades por la presencia de este material cancerígeno en las instalaciones de la red. Además, señalaron que más de 150 trabajadores fueron diagnosticados con afecciones vinculadas a la exposición al asbesto.

Entre los principales reclamos, los metrodelegados exigen retirar las formaciones que contienen asbesto, incorporar a trabajadores activos y jubilados al Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) y reducir la jornada laboral mientras continúe la presencia del material. La organización sindical calificó la situación como una crisis sanitaria y reclamó medidas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.