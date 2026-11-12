Una maestra de Lomas de Zamora logró que la Suprema Corte declarara discriminatorio el límite de edad para ingresar a la docencia

Una maestra de Lomas de Zamora consiguió que la Suprema Corte de Justicia bonaerense declarara inconstitucional el límite de 50 años que establece el Estatuto del Docente para ingresar como titular a la enseñanza pública. El fallo favorece a Elizabeth Rosana Pérsico, docente de la Escuela Primaria 37 del distrito desde 2011, a quien se le había impedido inscribirse en los listados oficiales para el ciclo lectivo 2026 por superar la edad permitida.

La paradoja del caso es que Pérsico llevaba unos 15 años trabajando como maestra de grado, pero la normativa provincial le impedía acceder a la titularidad por una cuestión de edad, independientemente de su experiencia y capacitación.

Ante esa situación, la docente recurrió a la Justicia y cuestionó el artículo 57 del Estatuto del Docente bonaerense, que establece ese límite para el ingreso titular, aunque contempla determinadas excepciones.

La Suprema Corte le dio la razón y consideró que la restricción es discriminatoria porque tener más de 50 años no significa que una persona haya perdido las condiciones necesarias para enseñar.

En su voto, el juez Daniel Soria sostuvo que la edad “no revela por sí sola la falta de idoneidad para acceder al ejercicio de la docencia” y señaló que la norma establece una diferencia injustificada entre docentes con la misma formación y capacidad profesional.

El tribunal también consideró que la limitación constituye una discriminación contraria al derecho a trabajar y a la igualdad ante la ley.

La Provincia deberá permitir su inscripción

Como consecuencia del fallo, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense no podrá impedir que Pérsico se inscriba en los listados oficiales por razones de edad.

Esto no significa que la docente obtenga automáticamente un cargo titular, sino que deberá poder participar del procedimiento de ingreso sin que sus años constituyan un impedimento.

El pronunciamiento también puso en evidencia un problema que excede el caso de la maestra lomense: la Suprema Corte ya había declarado inconstitucional esta misma restricción en numerosas oportunidades, pero la ley continúa sin modificarse.

Entre los antecedentes figuran reclamos similares resueltos en 2007, 2014 y 2016, en los que el máximo tribunal provincial ya había cuestionado el límite de edad.

Pese a esos fallos, la norma siguió vigente y otros docentes se vieron obligados a iniciar acciones judiciales para defender su derecho a trabajar.

Un reclamo para cambiar la ley

Ante la reiteración de estos conflictos, los jueces fueron más allá de resolver la situación particular de Pérsico y pidieron al Poder Ejecutivo y a la Legislatura bonaerense que debatan la modificación o eliminación del artículo cuestionado.

El tribunal advirtió que mantener una restricción que ya fue considerada inconstitucional en distintos fallos obliga a los docentes afectados a atravesar procesos judiciales que podrían evitarse con un cambio legislativo.

De todos modos, la sentencia no elimina automáticamente el límite de edad para todos los docentes bonaerenses. La decisión se aplica directamente al caso de Pérsico, mientras que la modificación general de la norma depende de las autoridades provinciales.

El fallo representa así una victoria judicial para una trabajadora de la educación de Lomas de Zamora y vuelve a poner en discusión una pregunta de fondo: por qué una docente con años de experiencia y formación puede seguir enseñando, pero encuentra obstáculos para acceder a la titularidad de un cargo solamente por haber cumplido 50 años.