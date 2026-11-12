Nuevo funcionario de Seguridad: Milei designó un nuevo subsecretario de Asuntos Penitenciarios

El presidente Javier Milei oficializó el nombramiento de Ramiro Anzit Guerrero en el Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Alejandra Monteoliva. La designación quedó establecida mediante el Decreto 1352/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El presidente Javier Milei oficializó el nombramiento de Ramiro Anzit Guerrero en el Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Alejandra Monteoliva. La designación quedó establecida mediante el Decreto 1352/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El presidente Javier Milei designó a Ramiro Anzit Guerrero como nuevo subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, según se informó este jueves a través de su publicación en el Boletín Oficial. El nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 1352/2026 y tiene vigencia desde el 28 de octubre.

La medida lleva las firmas del mandatario y de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. «Desígnase, a partir del 28 de octubre de 2026, en el cargo de Subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional al doctor Ramiro Anzit Guerrero», establece el texto oficial.

El nuevo funcionario es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales y cuenta con un magíster en Estudios Estratégicos obtenido en el Instituto Universitario Naval. Además, cursó una especialización en Seguridad Internacional y Servicios de Inteligencia en la Universidad Tecnológica Nacional y amplió su formación académica en España, Estados Unidos, Taiwán e Israel.

En cuanto a su trayectoria profesional, Anzit Guerrero se desempeñó como oficial de Inteligencia Criminal de la Secretaría General de INTERPOL, con sede en Lyon, Francia. En marzo de 2025 asumió como director nacional de Inteligencia Criminal, durante la gestión de Patricia Bullrich al frente de Seguridad, cargo que ocupó hasta su reciente designación.