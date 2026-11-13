Explosión en Remedios de Escalada: vecinos habían denunciado olor a gas y afirmaron que “se podría haber evitado”

La explosión en Remedios de Escalada generó fuertes reclamos de vecinos y comerciantes, quienes aseguraron que habían realizado advertencias y denuncias por olor a gas antes del estallido ocurrido este viernes. “Esto se podría haber evitado si se hubiese escuchado a los vecinos que hicimos reclamos ante la Policía y la Municipalidad”, sostuvo una de las habitantes de la zona. Según relató, el olor a gas se sentía desde hacía varios días y había trabajadores realizando reparaciones en el lugar.

En la misma línea, un propietario de un comercio de ropa, contó que el jueves a las nueve de la mañana ya habían percibido olor a gas. “Llamamos a Defensa Civil, bomberos, nadie vino. Esto explotó y gracias a Dios los chicos que trabajan conmigo se salvaron de milagro”, expresó. Por su parte, la dueña de la fiambrería que quedó derrumbada, relató el dramático momento que vivió su familia: “A mi hijo lo empujó la onda expansiva. No quedó nada, perdimos todo”.

Por la tarde, el director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, informó que dos personas fueron identificadas por el hecho y advirtió que “seguramente se violaron los protocolos de emergencia”. La investigación busca determinar las responsabilidades por el siniestro, que dejó al menos 20 personas heridas y provocó importantes daños materiales en el centro comercial.

Previamente, MetroGAS había comunicado que una máquina tunelera de la contratista Exgadet dañó un caño de media presión durante trabajos de renovación en la intersección de Del Valle Iberlucea e Hipólito Yrigoyen. Según la empresa, la explosión se produjo mientras se realizaban tareas para reparar el escape de gas.