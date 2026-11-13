Explosión en Remedios de Escalada: vecinos relataron momentos de terror y comercios que “volaron”

Testigos describieron las tres explosiones y el dantesco incendio que afectó al centro comercial de Beltrán e Iberlucea. Hay 20 personas heridas, cinco de ellas de gravedad, que fueron trasladadas a distintos centros de salud de Lanús.

Testigos describieron las tres explosiones y el dantesco incendio que afectó al centro comercial de Beltrán e Iberlucea. Hay 20 personas heridas, cinco de ellas de gravedad, que fueron trasladadas a distintos centros de salud de Lanús.

La explosión y el posterior incendio en el centro comercial de Remedios de Escalada generaron momentos de desesperación entre los vecinos, que esta mañana tuvieron que evacuar sus viviendas y comercios. Los testigos relataron que hubo tres explosiones y describieron la destrucción de varios locales, entre ellos una pizzería y una vinoteca.

“Fue tremendo, quedé aturdido. No nos dieron tiempo a nada”, contó un vecino que vive en el primer piso de un edificio ubicado en diagonal al lugar del siniestro. Según recordó, primero escucharon una explosión, luego gritos y, cuando bajaron, fueron evacuados. “Voló todo, el local, la pizzería, una vinoteca… no quedó nada”, describió.

El mismo testigo señaló que durante la mañana había un fuerte olor a gas y advirtió sobre los daños en las propiedades cercanas. “En el local de abajo (del edificio), volaron los vidrios. Había sangre en la vereda”, relató. Por su parte, Ezequiel, otro vecino, contó que después de la primera explosión comenzó a salir humo y que, minutos más tarde, se escucharon otras dos detonaciones que dieron paso a las llamas.

El siniestro ocurrió en Beltrán e Iberlucea, donde personal de MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús. Durante las tareas, una máquina dañó un caño de la red de distribución y provocó la explosión. Hasta el momento, se reportaron 20 personas heridas, cinco de ellas de gravedad, que fueron trasladadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita. Los demás afectados fueron derivados al Hospital Local General de Agudos Dr. Arturo Melo y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero.