La Selección se mide con Uruguay, con Scaloni confirmado

El encuentro entre la Selección Argentina y Uruguay se disputará esta noche en La Bombonera. ¿Cómo llegan?

El encuentro entre la Selección Argentina y Uruguay se disputará esta noche en La Bombonera. ¿Cómo llegan?

La Selección Argentina se medirá esta noche con Uruguay en una nueva edición del “Clásico del Río de la Plata”, ya sin Lionel Messi pero con la continuidad asegurada de Lionel Scaloni.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”. Se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

La Selección tiene asegurada continuidad de Lionel Scaloni como director técnico y llega a esta nueva fecha FIFA luego de la emotiva despedida de Lionel Messi, quien se retiró luego de 21 años inigualables de carrera con la Albiceleste.

En sus últimas presentaciones, Argentina no tuvo problemas para derrotar 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín. Sin embargo, Uruguay se presenta como un más que interesante desafío.

Uruguay, por su parte, se encuentra en plena renovación luego de su fracaso en el Mundial 2026, donde quedó eliminado en la fase de grupos.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.