Explosión en Remedios de Escalada: MetroGAS trabaja para cortar la fuga y apagar las llamas

El incidente ocurrió este viernes en Iberlucea y avenida Hipólito Yrigoyen, en Lanús, durante trabajos de renovación de la red de gas. Al menos dos operarios resultaron heridos y fueron trasladados. Personal de MetroGAS logró prensar uno de los extremos del caño afectado y trabaja para completar la tarea.

El incidente ocurrió este viernes en Iberlucea y avenida Hipólito Yrigoyen, en Lanús, durante trabajos de renovación de la red de gas. Al menos dos operarios resultaron heridos y fueron trasladados. Personal de MetroGAS logró prensar uno de los extremos del caño afectado y trabaja para completar la tarea.

El operativo por la explosión en Remedios de Escalada continúa este viernes, luego de que personal de MetroGAS lograra prensar uno de los extremos del caño de media presión dañado. La maniobra se concretó pasadas las 12.15 y ahora los trabajadores avanzan con el prensado del otro extremo para interrumpir completamente el suministro de gas.

Según informó oficialmente la empresa, durante el mediodía comenzaron a excavarse pozos en sectores alejados del lugar del incidente para permitir que los bomberos puedan iniciar sus tareas. Una vez que estén prensados ambos extremos, se podrá reducir y eliminar la fuga de gas para finalmente extinguir las llamas.

El hecho comenzó cerca de las 10 de la mañana en la intersección de Iberlucea y avenida Hipólito Yrigoyen, en Remedios de Escalada, partido de Lanús. El incidente se produjo mientras MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en la zona.

En medio de las tareas, una máquina tuneladora dañó uno de los caños de la red de distribución y provocó un escape de gas. Mientras la empresa trabajaba para reparar la pérdida, se produjo una explosión por causas que todavía se investigan. Al menos dos operarios resultaron heridos y debieron ser trasladados.