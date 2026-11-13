Explosión en el centro de Remedios de Escalada

La explosión y el incendio se registró en Beltrán e Iberlucea de Remedios de Escalada. Evacúan la zona.

La explosión y el incendio se registró en Beltrán e Iberlucea de Remedios de Escalada. Evacúan la zona.

Un escape de gas derivó en una explosión y un dantesco incendio en la zona céntrica de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. Se viven momentos de extrema tensión, por la magnitud de las llamas y los daños.

El siniestro se registró en Beltrán e Iberlucea de Remedios de Escalada. Personal de MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión.

Defensa Civil y Bomberos trabajan en la zona. Evacuaban una institución educativa y un geriátrico, ubicados en las inmediaciones de la zona afectada. También retiran de las viviendas a las personas que allí quedaron.

Hay heridos, pero por el momento no se informaron víctimas fatales. Los daños son importantísimo. El tránsito está cortado varias cuadras a la redonda.