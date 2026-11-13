Remedios de Escalada: Al menos 20 heridos por la explosión y el incendio

Un escape de gas derivó en una explosión y un dantesco incendio en la zona céntrica de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. Se viven momentos de extrema tensión, por la magnitud de las llamas y los daños.
El siniestro se registró en Beltrán y Del Valle Iberlucea de Remedios de Escalada. “Personal de la empresa MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión”, informaron.
Al momento, se reportan 20 personas heridas, 5 de ellas de gravedad, que fueron trasladadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita. Las demás fueron llevadas al Hospital Local General de Agudos “Dr. Arturo Melo” de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, que se encuentra en la zona.