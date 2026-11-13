Remedios de Escalada: Al menos 20 heridos por la explosión y el incendio

Al menos cinco de los 20 heridos, confirmados hasta el momento, fueron trasladados al Hospital Evita de Lanús.

Al menos cinco de los 20 heridos, confirmados hasta el momento, fueron trasladados al Hospital Evita de Lanús.

Un escape de gas derivó en una explosión y un dantesco incendio en la zona céntrica de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. Se viven momentos de extrema tensión, por la magnitud de las llamas y los daños.

El siniestro se registró en Beltrán y Del Valle Iberlucea de Remedios de Escalada. “Personal de la empresa MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión”, informaron.

Al momento, se reportan 20 personas heridas, 5 de ellas de gravedad, que fueron trasladadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita. Las demás fueron llevadas al Hospital Local General de Agudos “Dr. Arturo Melo” de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, que se encuentra en la zona.