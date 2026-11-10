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Cortan durante 10 días la avenida Hipólito Yrigoyen en Lanús en ambas manos por obras

La restricción parcial de tránsito se extenderá hasta el viernes 20 de noviembre, entre las avenidas Remedios de Escalada de San Martín y Manuel Quindimil. Habrá circulación reducida en los dos sentidos y podrían registrarse demoras.

La avenida Hipólito Yrigoyen tendrá cortes parciales durante 10 días en Lanús por obras de pavimentación. La medida comenzó este martes 10 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 20, en el tramo comprendido entre las avenidas Remedios de Escalada de San Martín y Manuel Quindimil.

A diferencia de los cortes anteriores, en esta oportunidad la circulación estará reducida en ambas manos: tanto en sentido hacia Capital Federal como hacia Lomas de Zamora. La situación podría generar demoras en una de las principales arterias de conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del Conurbano.

Los trabajos se desarrollan en un sector de intenso movimiento vehicular, por donde circulan diariamente colectivos y vehículos particulares. Por este motivo, las autoridades recomendaron buscar vías alternativas, especialmente durante las horas pico de ingreso y regreso laboral.

Se trata del tercer corte en ese tramo durante el último mes y forma parte de un plan de pavimentación destinado a mejorar la circulación y la seguridad vial. Las tareas incluyen también trabajos de bacheo, tomado de juntas, reconstrucción de cordones y preparación de suelos en distintos sectores de Lanús.

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