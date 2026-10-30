Brasil le pidió explicaciones al Gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro y crece la tensión diplomática

La Cancillería brasileña convocó a la encargada de negocios de la Argentina en Brasilia para conocer si hubo participación de funcionarios argentinos en el traslado del senador hacia Estados Unidos. El episodio suma un nuevo capítulo al conflicto entre los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei.

La Cancillería brasileña convocó a la encargada de negocios de la Argentina en Brasilia para conocer si hubo participación de funcionarios argentinos en el traslado del senador hacia Estados Unidos. El episodio suma un nuevo capítulo al conflicto entre los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei.

El Gobierno de Brasil le pidió explicaciones a la Argentina por la salida del ex candidato a presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, quien abandonó su país y atravesó territorio argentino antes de viajar hacia Estados Unidos. La Cancillería brasileña convocó a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para solicitar información sobre el operativo y una eventual intervención de funcionarios del Gobierno nacional.

El encuentro se realizó el jueves 29 de octubre en el Palacio Itamaraty, sede de la Cancillería brasileña. Allí, el diplomático João Marcelo Galvão de Queiroz, responsable del Departamento del Mercosur, recibió a Cortés y consultó sobre las circunstancias que permitieron el ingreso de Bolsonaro a la Argentina y su posterior salida desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones. La representante argentina se comprometió a transmitir las consultas al Ejecutivo nacional.

Según los registros oficiales de Migraciones, Flávio Bolsonaro ingresó al país junto a su familia y posteriormente abordó un avión privado de la empresa Baires Fly con destino a Guayaquil, Ecuador, desde donde continuó su viaje hacia Miami. Desde el Gobierno argentino sostuvieron que el senador presentó documentación válida y que no tenía impedimentos migratorios ni alertas de Interpol vigentes al momento de los controles.

La situación se produce en medio de una relación bilateral deteriorada entre Milei y Lula da Silva, marcada por diferencias políticas y respaldos electorales cruzados. Si bien Brasilia decidió mantener un perfil diplomático bajo y evitar una confrontación pública, busca determinar si existió colaboración oficial argentina en el traslado del dirigente brasileño. El episodio también suma interrogantes sobre el papel de la Casa Rosada en la salida de uno de los principales referentes del bolsonarismo. C5N +2